Власти Казахстана намерены усилить контроль за вывозом товаров в РФ

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Казахстан усилит контроль за вывозом из страны санкционных товаров, заявил вице-премьер республики, глава Минфина Ерулан Жамаубаев.

"Мы добавим дополнительную систему управления рисками (по отслеживанию движения санкционных товаров - ИФ). И если что-то будет упущено, мы отследим и не допустим этого", - сказал Жамаубаев журналистам в кулуарах мажилиса (нижней палаты парламента Казахстана) в среду.

Он рассказал, что ЕС и США предоставили Казахстану список товаров, запрещенных к продаже России.

"По этому списку мы проверяем более корректно и внимательно", - заверил министр.