Таможня Литвы с 5 июня ужесточит контроль потоков подсанкционных товаров

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Литовская таможня будет более строго контролировать экспорт подсанкционных товаров в третьи страны через Россию и Белоруссию в целях предотвращения возможного обхода международных санкций и в ответ на рост торговли с отдельными третьими странами.

Согласно сообщению таможни, более строгий контроль в Литве и на ее границе с Россией и Белоруссией будет применяться с 5 июня.

Таможне потребуются дополнительные доказательства того, что товары не будут проданы по пути следования, их владельцы не изменятся после их вывоза из Евросоюза и что транзит товаров через Россию или Белоруссию - это только часть всего маршрута.

Экспортер должен будет доказать, что он владеет информацией о конечном пользователе и конечном использовании товара в третьей стране.