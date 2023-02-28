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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Казахстан признал сложности в торговле в рамках ЕАЭС из-за антироссийских санкций

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Казахстану бывает сложно управлять торговыми процессами в ЕАЭС в условиях антироссийских санкций, заявил глава МИД республики Мухтар Тлеуберди. Он сказал это на брифинге по итогам визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Астану.

"Казахстан имеет исторические связи как с Россией, так и с Украиной, и наши экономики действительно взаимосвязаны вот уже длительное время. Именно по этой причине эта ситуация является очень сложной для нас, для нашей экономики, и мы пытаемся избежать негативных воздействий, санкций. Вы понимаете, что Казахстан является членом ЕАЭС, у нас нет таможенных границ между Казахстаном, Россией и другими членами Союза. Именно поэтому порой бывает очень сложно управлять процессами свободной торговли товарами и услугами между нашими границами", - сказал министр.

"В то же самое время мы пытаемся избежать каких-либо возможностей уклонения от санкции Россией или же прочими иностранными компаниями", - заверил он.

На этом же брифинге он сообщил, что Казахстан и США проводят регулярные консультации для избежания негативных санкционных последствий для казахстанской экономики, в том числе вторичных санкций.

"С двух сторон назначены национальные координаторы. Они на регулярной связи между собой, и американская сторона, мы благодарны, заранее проинформирует нас о возможных кейсах, по которым будут, возможно, применены вторичные санкции", - сказал Тлеуберди.

Казахстан ЕАЭС МИД Мухтар Тлеуберди США Энтони Блинкен
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