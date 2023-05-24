Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

Йеллен подтвердила, что дедлайн для повышения лимита госдолга наступит в начале июня

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Министр финансов США Джанет Йеллен вновь подтвердила в среду, что ресурсы ее ведомства закончатся в начале июня, если Конгресс не одобрит увеличение лимита госзаимствований.

Она отметила, что намерена представить более точные оценки в "ближайшем будущем", сообщает Market Watch.

В ходе выступления на мероприятии The Wall Street Journal в среду Йеллен сказала, что администрация президента США Джо Байдена стремится согласовать с Конгрессом повышение потолка госдолга.

ЭкономикаБайден исключил объявление дефолта в СШАБайден исключил объявление дефолта в СШАЧитать подробнее

"Мы привержены тому, чтобы не допускать неплатежей по госдолгу и стремимся к повышению потолка госзаимствований", - заявила Йеллен, участвовавшая в мероприятии по видеосвязи.

На вопрос, прорабатывает ли Минфин США сценарий на случай дефолта совместно с крупнейшими фининститутами страны, она ответила, что ее ведомство "не участвует в подготовке планов на случай дефолта".

По словам Йеллен, Минфину и Байдену предстоит принять ряд сложных решений, если Конгресс не одобрит увеличение лимита госдолга США.

"Мы не сможем выполнять некоторые обязательства, - сказала она, добавив, что устанавливать приоритеты для платежей невозможно. - Нам просто необходимо поднять потолок госдолга".

Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти заявил в среду, что пообщался с группой переговорщиков от Белого дома, и обсуждение этого вопроса продолжится.

Джанет Йеллен Минфин США США Конгресс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Падение рынка акций Европы в среду было наихудшим за два месяца

Еврокомиссия предложила Литве отказаться от компенсаций энергозатрат

Пашинян сообщил о переговорах с Россией и США о строительстве новой АЭС в Армении

Пашинян сообщил о переговорах с Россией и США о строительстве новой АЭС в Армении

В Армении задержали подозреваемого в контрабанде тонны кокаина из Эквадора

Военная операция на Украине

Военный суд 31 мая начнет процесс по делу наемников из Швеции, Хорватии и Великобритании

Архиерейский собор ПЦУ одобрил переход на новоюлианский церковный календарь

У США возникли серьезные проблемы с поставками истребителей F-16 на Тайвань

У США возникли серьезные проблемы с поставками истребителей F-16 на Тайвань

Премьер-министр Грузии снова пообещал не вводить прямых санкций против России

Премьер-министр Грузии снова пообещал не вводить прямых санкций против России
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });