Йеллен подтвердила, что дедлайн для повышения лимита госдолга наступит в начале июня

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Министр финансов США Джанет Йеллен вновь подтвердила в среду, что ресурсы ее ведомства закончатся в начале июня, если Конгресс не одобрит увеличение лимита госзаимствований.

Она отметила, что намерена представить более точные оценки в "ближайшем будущем", сообщает Market Watch.

В ходе выступления на мероприятии The Wall Street Journal в среду Йеллен сказала, что администрация президента США Джо Байдена стремится согласовать с Конгрессом повышение потолка госдолга.

"Мы привержены тому, чтобы не допускать неплатежей по госдолгу и стремимся к повышению потолка госзаимствований", - заявила Йеллен, участвовавшая в мероприятии по видеосвязи.

На вопрос, прорабатывает ли Минфин США сценарий на случай дефолта совместно с крупнейшими фининститутами страны, она ответила, что ее ведомство "не участвует в подготовке планов на случай дефолта".

По словам Йеллен, Минфину и Байдену предстоит принять ряд сложных решений, если Конгресс не одобрит увеличение лимита госдолга США.

"Мы не сможем выполнять некоторые обязательства, - сказала она, добавив, что устанавливать приоритеты для платежей невозможно. - Нам просто необходимо поднять потолок госдолга".

Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти заявил в среду, что пообщался с группой переговорщиков от Белого дома, и обсуждение этого вопроса продолжится.