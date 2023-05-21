Байден исключил объявление дефолта в США

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Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в воскресенье заявил, что исключает объявление о дефолте в стране, призвал Конгресс к работе над решением вопроса повышения лимита госдолга.

"Дефолт недопустим. Америка никогда не объявляла дефолт по долговым обязательствам и никогда не объявит", - заявил Байден на пресс-конференции в Хиросиме. При этом он признал, что консенсуса с республиканцами по ряду ключевых вопросов, связанных с данными проблемами, пока нет.

Президент также призвал Конгресс США продолжать работать над вопросом повышения лимита госдолга страны. В частности, он обратился к республиканцам в Конгрессе отступить "от своей крайней позиции".

"Республиканцам пора признать, что двухпартийная сделка не может быть заключена исключительно на условиях их партии", - сказал Байден.

Он добавил, что позднее в воскресенье по пути в Вашингтон он в очередной раз обсудит со спикером Палаты представителей, республиканцем Кевином Маккарти, вопрос лимита долга.

Ранее в воскресенье пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что выдвигаемые представителями Республиканской партии требования по вопросам госдолга стали препятствием для достижения соглашения между Конгрессом и администрацией и угрожают дефолтом.

Директор по коммуникациям Белого дома Бен ЛаБолт со своей стороны заявил, что "республиканцы берут экономику в заложники и подталкивают на грань дефолта, который может стоить миллионов рабочих мест и ввергнуть страну в рецессию". Он добавил, что еще можно достичь "разумного двухпартийного соглашения, если республиканцы вернутся за стол переговоров в духе доброй воли".

Ранее конгрессмен от штата Луизиана республиканец Гаррет Грейвс сообщил, что переговоры по вопросу повышения лимита госдолга США на паузе.

Переговорщики стараются заключить сделку об увеличении лимита на госзаимствования, которая могла бы получить поддержку и в Палате представителей, и в Сенате, до 1 июня. Как ранее предупредила глава министерства финансов США Джанет Йеллен, к этой дате у Минфина могут закончиться средства, что может грозить дефолтом по госдолгу.