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Fitch поместило рейтинг США на пересмотр с "негативным" прогнозом из-за ситуации с госдолгом

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch поместило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США "AAA" в список Rating Watch (рейтинг на пересмотре) с "негативным" прогнозом в связи с затягиванием переговоров по вопросу лимита госзаимствований страны.

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В пресс-релизе агентства отмечается, что политическая ангажированность сторон, занимающихся обсуждением этого вопроса, препятствует достижению соглашения о повышении или приостановке действия потолка госдолга США, в то время как дедлайн для принятия этого решения приближается.

"Fitch по-прежнему ожидает, что соглашение по этому вопросу будет достигнуто до наступления дедлайна, - говорится в сообщении агентства. - Однако мы видим усиливающиеся риски того, что потолок госдолга не будет своевременно повышен, и соответственно, что Штаты могут начать пропускать платежи по некоторым из своих обязательств".

"Балансирование на грани и неспособность властей США по существу решить среднесрочные бюджетные проблемы, которые будут способствовать росту бюджетного дефицита и долговой нагрузки, указывают на риски для кредитоспособности страны", - отмечают в Fitch.

Министр финансов США Джанет Йеллен вновь подтвердила в среду, что ресурсы у ее ведомства, вероятно, закончатся в начале июня без повышения потолка госзаимствований.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти выразил оптимизм, что команды Белого дома и республиканцев, которые провели четырехчасовые переговоры в среду, смогут договориться по вопросу лимита госдолга до 1 июня.

"Я думаю, у нас еще есть время для достижения соглашения", - сказал Маккарти после окончания встречи переговорщиков.

Fitch США
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