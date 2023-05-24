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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

Умерла Тина Тернер

Умерла Тина Тернер
Певица Тина Тернер
Фото: Christian Charisius/picture alliance via Getty Images

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Американская певица Тина Тернер скончалась в возрасте 83 лет после продолжительной болезни в своем доме в пригороде Цюриха – Кюснахте, в Швейцарии, сообщает Sky News со ссылкой на представителя певицы.

Он отметил, что мир потерял "легенду музыки и пример для подражания".

В последние годы певица страдала от ряда проблем со здоровьем. Так, в 2016 году ей был диагностирован рак, а в 2017 году она перенесла трансплантацию почки.

За свою карьеру Тернер получила восемь премий "Грэмми" и считалась одной из наиболее влиятельных женщин в музыке.

Первая популярность пришла к Тине Тернер в 1970-е, когда она была участницей дуэта со своим мужем Айком Тернером. После этого она начала сольную карьеру, став одной из самых успешных исполнительниц в истории музыки. В СМИ Тернер часто называли королевой рок-н-ролла.

Среди наиболее известных ее хитов такие песни, как The Best, Proud Mary, Private Dancer и What's Love Got to Do With It.

Хроника 05 января 2019 года – 24 мая 2023 годаУмершие знаменитости
Тина Тернер
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