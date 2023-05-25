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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

Первый этап обучения украинских летчиков пилотированию F-16 пройдет в Британии

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Великобритания первой начнет базовую подготовку украинских летчиков для управления западными самолетами, в частности, американскими F-16, сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на представителя британского правительства.

"Это будет наземная базовая подготовка украинских пилотов, которые затем будут готовы к более специфической подготовке на F-16 (или других самолетах)", - сказал он, отметив, что ее пройдут примерно 20 украинцев.

К участию в процессе подготовки летчиков ВСУ готовы присоединиться Нидерланды. Министр обороны страны Кайса Оллонгрен заявила в среду в письме парламенту, что военные готовы начать подготовку украинских пилотов как можно скорее. О готовности присоединиться к этому процессу сообщила также Норвегия, пишет издание.

Пресс-секретарь Минобороны США Пэт Райдер подтвердил накануне, что Соединенные Штаты тоже будут принимать участие в подготовке украинских пилотов, но на территории европейских стран.

Он отметил, что "когда начнется это обучение, как будут поставляться самолеты, кто их предоставит, - по этим вопросам мы продолжаем работать с нашими международными партнерами".

По его словам, обучение может начаться в ближайшие несколько недель или месяцев.

Представитель Пентагона сообщил, что на последней встрече контактной группы по обороне Украины, состоявшейся в апреле, глава американского военного ведомства Ллойд Остин "получил несколько запросов от стран, которые хотели получить разрешение США на подготовку" украинских летчиков.

После этого данный вопрос обсудили в Совете нацбезопасности США.

"Было продемонстрировано единодушное согласие в том, что это должно быть сделано", - резюмировал Райдер.

В то же время ни количество F-16, ни сроки их поставки, ни страны, которые их предоставят, не разглашаются.

Великобритания Украина F-16
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