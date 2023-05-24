В Пентагоне заявили, что поставки F-16 помогут Украине в долгосрочной перспективе

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Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь Минобороны США Пэт Райдер заявил, что обучение и любая возможная передача истребителей F-16 Украине предназначены для удовлетворения ее средне- и долгосрочных оборонных потребностей, а не для использования в краткосрочной перспективе.

"F-16 для Украины - это долгосрочная приверженность Украине", - сказал Райдер, добавив, что самолеты не будут задействованы в боевых действиях в ближайшее время.

Он также подтвердил, что Соединенные Штаты будут принимать участие в подготовке украинских пилотов не территории европейских стран, "но (...) когда начнется это обучение, как будут поставляться самолеты, кто их предоставит - по этим вопросам мы продолжаем работать с нашими международными партнерами".

По его словам, обучение может начаться в ближайшие несколько недель или месяцев.

Представитель Пентагона сообщил, что на последней встрече контактной группы по обороне Украины, состоявшейся в апреле, глава американского военного ведомства Ллойд Остин "получил несколько запросов от стран, которые хотели получить разрешение США на подготовку" украинских летчиков. После этого данный вопрос обсудили в Совете нацбезопасности США.

"Было продемонстрировано единодушное согласие в том, что это должно быть сделано, и что мы нуждаемся в поддержке", - резюмировал Райдер.

В то же время ни количество F-16, ни сроки их поставки, ни страны, которые их предоставят, не разглашаются.

Остин в преддверии виртуального заседания контактной группы по обороне Украины, намеченного на 25 мая, провел телефонную беседу с главой украинского Минобороны Алексеем Резниковым, проинформировал Пентагон.

На заседании "основное внимание будет уделено сохранению возможностей маневрирования украинской бронетехникой и укреплению противовоздушной обороны Украины", - говорится в сообщении.