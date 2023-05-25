Маск предложил всем кандидатам в президенты США использовать Twitter
Байден и Трамп высмеяли технические неполадки в соцсети во время выступления Десантиса
Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Владелец Twitter Илон Маск пригласил всех кандидатов в президенты США на выборах 2024 года на свою платформу.
"Всем кандидатам в президенты добро пожаловать на эту платформу!" - написал Маск.
Тем временем технические сбои, возникшие на платформе во время объявления об участии в выборах губернатора Флориды Рона Десантиса, стали темой многочисленных шуток.
Так, президент США Джо Байден в самый разгар неполадок написал в твиттере: "Эта ссылка работает" и прикрепил ссылку на страницу пожертвований для своей кампании.
Основной противник Десантиса - экс-президент Дональд Трамп назвал заявление соперника в "катастрофой".
" Ух ты! Старт кампании Десанктуса в твиттер - это КАТАСТРОФА! Вся его предвыборная кампания обернется катастрофой. СМОТРИТЕ", - написал Трамп в своем телеграм-канале.
Позднее он разместил видео неудачного запуска ракеты с титрами "Рон! 2024".
В свою очередь, телеканал Fox News разместил на своем сайте баннер "Час самодеятельности. Сильно разрекламированное президентское объявление Рона Десантиса - катастрофа в твиттере".
На домашней странице сети также была размещена реклама: " Хотите на самом деле увидеть и услышать Рона Десантиса? Смотрите Fox News в 8 часов вечера".
Губернатор Флориды официально объявил в среду, что баллотируется на пост президента США в 2024 году.
"Я баллотируюсь в президенты, чтобы возглавить наше великое возвращение Америки", - заявил Десантис в беседе с владельцем Twitter Маском в голосовом чате Twitter Spaces.
Мероприятие началось с проблем со звуком и подключением, из-за которых обсуждение затянулось более чем на 20 минут.
Во время разговора Десантиса и Маска наблюдались технические сбои в голосовом чате, звук неоднократно прерывался.
"Серверы несколько перегружены", - сказал Маск.
Мобильное приложение Twitter выходило из строя, и пользователи жаловались, что не могут прослушать трансляцию. По словам модератора дискуссии Дэвида Сакса, сбои могли быть вызваны большим количеством пользователей, пытающихся присоединиться к прослушиванию.