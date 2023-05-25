Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

Маск предложил всем кандидатам в президенты США использовать Twitter

Байден и Трамп высмеяли технические неполадки в соцсети во время выступления Десантиса

Маск предложил всем кандидатам в президенты США использовать Twitter
Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Владелец Twitter Илон Маск пригласил всех кандидатов в президенты США на выборах 2024 года на свою платформу.

"Всем кандидатам в президенты добро пожаловать на эту платформу!" - написал Маск.

Тем временем технические сбои, возникшие на платформе во время объявления об участии в выборах губернатора Флориды Рона Десантиса, стали темой многочисленных шуток.

Так, президент США Джо Байден в самый разгар неполадок написал в твиттере: "Эта ссылка работает" и прикрепил ссылку на страницу пожертвований для своей кампании.

Основной противник Десантиса - экс-президент Дональд Трамп назвал заявление соперника в "катастрофой".

" Ух ты! Старт кампании Десанктуса в твиттер - это КАТАСТРОФА! Вся его предвыборная кампания обернется катастрофой. СМОТРИТЕ", - написал Трамп в своем телеграм-канале.

Позднее он разместил видео неудачного запуска ракеты с титрами "Рон! 2024".

В свою очередь, телеканал Fox News разместил на своем сайте баннер "Час самодеятельности. Сильно разрекламированное президентское объявление Рона Десантиса - катастрофа в твиттере".

На домашней странице сети также была размещена реклама: " Хотите на самом деле увидеть и услышать Рона Десантиса? Смотрите Fox News в 8 часов вечера".

Губернатор Флориды официально объявил в среду, что баллотируется на пост президента США в 2024 году.

"Я баллотируюсь в президенты, чтобы возглавить наше великое возвращение Америки", - заявил Десантис в беседе с владельцем Twitter Маском в голосовом чате Twitter Spaces.

Мероприятие началось с проблем со звуком и подключением, из-за которых обсуждение затянулось более чем на 20 минут.

Во время разговора Десантиса и Маска наблюдались технические сбои в голосовом чате, звук неоднократно прерывался.

"Серверы несколько перегружены", - сказал Маск.

Мобильное приложение Twitter выходило из строя, и пользователи жаловались, что не могут прослушать трансляцию. По словам модератора дискуссии Дэвида Сакса, сбои могли быть вызваны большим количеством пользователей, пытающихся присоединиться к прослушиванию.

США Илон Маск Twitter Рон Десантис Дональд Трамп Джо Байден
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 25 мая

Первый этап обучения украинских летчиков пилотированию F-16 пройдет в Британии

Первый этап обучения украинских летчиков пилотированию F-16 пройдет в Британии

Южная Корея рассмотрит поставку военной помощи Украине, изучив ситуацию "на местах"

Десантис подтвердил участие в выборах президента США

Десантис подтвердил участие в выборах президента США

США считают, что за инцидентом с дронами над Кремлем может стоять Украина

Госдеп США одобрил продажу Украине ЗРК NASAMS

Госдеп США одобрил продажу Украине ЗРК NASAMS

Десантис вступил в борьбу за пост президента США

Умершие знаменитости

Умерла Тина Тернер

Умерла Тина Тернер

Что произошло за день: среда, 24 мая

Падение рынка акций Европы в среду было наихудшим за два месяца

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });