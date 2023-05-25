Маск предложил всем кандидатам в президенты США использовать Twitter

Байден и Трамп высмеяли технические неполадки в соцсети во время выступления Десантиса

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Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Владелец Twitter Илон Маск пригласил всех кандидатов в президенты США на выборах 2024 года на свою платформу.

"Всем кандидатам в президенты добро пожаловать на эту платформу!" - написал Маск.

Тем временем технические сбои, возникшие на платформе во время объявления об участии в выборах губернатора Флориды Рона Десантиса, стали темой многочисленных шуток.

Так, президент США Джо Байден в самый разгар неполадок написал в твиттере: "Эта ссылка работает" и прикрепил ссылку на страницу пожертвований для своей кампании.

Основной противник Десантиса - экс-президент Дональд Трамп назвал заявление соперника в "катастрофой".

" Ух ты! Старт кампании Десанктуса в твиттер - это КАТАСТРОФА! Вся его предвыборная кампания обернется катастрофой. СМОТРИТЕ", - написал Трамп в своем телеграм-канале.

Позднее он разместил видео неудачного запуска ракеты с титрами "Рон! 2024".

В свою очередь, телеканал Fox News разместил на своем сайте баннер "Час самодеятельности. Сильно разрекламированное президентское объявление Рона Десантиса - катастрофа в твиттере".

На домашней странице сети также была размещена реклама: " Хотите на самом деле увидеть и услышать Рона Десантиса? Смотрите Fox News в 8 часов вечера".

Губернатор Флориды официально объявил в среду, что баллотируется на пост президента США в 2024 году.

"Я баллотируюсь в президенты, чтобы возглавить наше великое возвращение Америки", - заявил Десантис в беседе с владельцем Twitter Маском в голосовом чате Twitter Spaces.

Мероприятие началось с проблем со звуком и подключением, из-за которых обсуждение затянулось более чем на 20 минут.

Во время разговора Десантиса и Маска наблюдались технические сбои в голосовом чате, звук неоднократно прерывался.

"Серверы несколько перегружены", - сказал Маск.

Мобильное приложение Twitter выходило из строя, и пользователи жаловались, что не могут прослушать трансляцию. По словам модератора дискуссии Дэвида Сакса, сбои могли быть вызваны большим количеством пользователей, пытающихся присоединиться к прослушиванию.