Трамп заявил, что его соперник по праймериз Десантис неудачно начал предвыборную кампанию

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Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что объявивший об участии в президентской гонке губернатор Флориды республиканец Рон Десантис провел неудачный запуск предвыборной кампании.

"Я думаю, у него было тяжелое начало", - сказал Трамп в эфире телеканала NewsNation, комментируя запуск кампании Десантиса в Twitter Spaces.

По словам экс-президента США, его результаты в предвыборных опросах - хорошие несмотря на решение Десантиса участвовать в праймериз Республиканской партии США.

"Все опросы показывают, что у меня - очень хорошие результаты", - сказал Трамп.

Ранее в соцсетях Трамп назвал объявление Десантиса о начале кампании "катастрофой".

Американские СМИ отмечают, что во время эфира с участием Десантиса в Twitter Spaces наблюдались технические проблемы.

Помимо Трампа и Десантиса, о намерении побороться за выдвижение в президенты от республиканцев заявили уже несколько человек, в том числе сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший постпред США в ООН Никки Хейли, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон.