Совет ЕС согласился с продлением временной либерализации торговли с Украиной

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Совет ЕС решил продлить временную либерализации торговли с Украиной и некоторые другие торговые уступки для Киева.

"Совет утвердил сегодня регламент, который продлевает приостановку действия всех таможенных пошлин, квот и мер торговой защиты в отношении украинского экспорта в ЕС еще на год, до июня 2024 года", - говорится в коммюнике, опубликованном в Брюсселе.

"Автономные торговые меры, безусловно, поддержат Украину и в то же время предоставят ЕС способ защитить при необходимости внутренний рынок от значительного увеличения импорта некоторых сельскохозяйственных продуктов", - прокомментировал принятое постановление министр международного сотрудничества в целях развития и внешней торговли председательствующей в Совете ЕС Швеции Йохан Форссел.

В Брюсселе рассчитывают, что эти меры помогут Украине сохранить стабильность торговых отношений с ЕС и защитить экономику в сложных условиях.

"В сочетании с обширной военной, финансовой и гуманитарной поддержкой это имеет решающее значение для помощи Украине в ее долгосрочном восстановлении", - говорится в коммюнике.

Европейская комиссия внесла предложение о продлении временной либерализации торговли, дополняющей торговые льготы, применимые к украинской продукции, 23 февраля 2023 года. 9 мая Европарламент утвердил свою позицию в первом чтении. После подписания регламента представителями Совета ЕС и Европарламента он будет опубликован в "Официальном журнале" ЕС и вступит в силу 6 июня.