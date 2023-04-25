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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:28

Совет ЕС по сельскому хозяйству обсудит последствия импорта из Украины

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Совет ЕС по вопросам сельского хозяйства рассмотрит во вторник в Люксембурге ситуацию на агропродовольственном рынке, в частности последствия специальной военной операции РФ на Украине.

"На основании информации, предоставленной (Европейской) комиссией и государствами-членами, совет проанализирует ситуацию на рынке агропродовольственных товаров в ЕС, уделяя особое внимание импорту украинских зерновых", - говорится в опубликованных материалах к министерскому совещанию.

В этих документах отмечается, что, хотя спецоперация как таковая "не угрожала продовольственной безопасности в Европе, ее воздействие на сельскохозяйственный сектор ЕС продолжается".

В Брюсселе напоминают, что приняли "ряд мер, позволяющих Украине продолжать экспортировать агропродовольственную продукцию".

К ним в Евросоюзе относят: "коридоры солидарности", созданные в мае 2022 года для перевозки экспортируемых продуктов питания по суше; введение автономных торговых мер в июне 2022 года по приостановке импортных пошлин, квот и мер торговой защиты в отношении украинского экспорта в ЕС; а также "черноморскую зерновую инициативу", реализованную при посредничестве ООН и Турции в июле 2022 года и возобновленную в марте 2023 года" для безопасного вывоза продукции морем.

В феврале 2023 года Еврокомиссия утвердила предложение о продлении действия автономных торговых мер еще на год. Это предложение в настоящее время рассматривается Советом ЕС и Европейским парламентом.

Черноморская зерновая инициатива была продлена в марте 2023 года.

В Брюсселе признают, что, хотя, по мнению ЕС, специальные меры по либерализации торговли и использование сухопутных "коридоров солидарности" необходимы для поддержки экономики Украины, они "привели к рыночным потрясениям в соседних странах из-за резкого увеличения импорта зерновых и масличных культур, предназначенных для Западной Европы и стран, не входящих в ЕС".

Европейская комиссия выделила 20 марта 2023 года в качестве дополнительной меры 56,3 млн евро для поддержки сельхозпроизводителей в Болгарии, Польше и Румынии.

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В Совете ЕС напоминают, что в середине апреля 2023 года ряд государств-членов Евросоюза объявили о своем решении ввести временный запрет на ввоз зерновых из Украины.

Теперь Еврокомиссия работает над вторым пакетом мер помощи на сумму 100 млн евро соседним с Украиной странам.

Ожидается, что в ходе обсуждения Советом ЕС ситуации на рынке агропродовольственной продукции будут рассмотрены другие возможности противодействия рыночным потрясениям, предложения по смягчению влияния украинского импорта на рынки ЕС и совместные закупки украинского зерна.

ЕС Люксембург Украина Россия СВО
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