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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:56

BOTAS также опровергла планы перейти под контроль "Газпрома"

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Турецкая государственная газовая компания BOTAS вслед за "Газпромом" опровергла сообщения турецких СМИ о возможности передачи ее в управление российскому концерну.

Экономика"Газпром" опроверг данные турецких СМИ о возможности управления газовой отраслью страны"Газпром" опроверг данные турецких СМИ о возможности управления газовой отраслью страныЧитать подробнее

"Утверждения о продаже/передаче BOTAS, ведущей государственной энергетической компании в Турции, какой-либо стране или компании, включая "Газпром", не имеют ничего общего с реальностью", - говорится в официальном заявлении турецкой компании.

BOTAS расценила появившуюся публикацию как "целенаправленное и спланированное действие с целью создания спекулятивного негативного эффекта на энергетический сектор". Она добавила, что "оставляет за собой все законные права на защиту в связи с необоснованными претензиями".

"Информация, распространяемая в ряде турецких СМИ о якобы имевших место переговорах или намерениях в отношении передачи в управление "Газпрому" турецкой компании BOTAS, полностью не соответствует действительности", - заявил ранее "Газпром".

Halk TV сообщило со ссылкой на бывшего руководителя направления закупок газа госкомпании BOTAS Али Ариф Актюрка, что "Газпром" якобы может поглотить ее в обмен на списание долгов за поставки газа.

В ближайшиеи выходные в Турции проходит второй тур выборов президента.

Газпром Турция BOTAS
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