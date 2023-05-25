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"Газпром" опроверг данные турецких СМИ о возможности управления газовой отраслью страны

"Газпром" опроверг данные турецких СМИ о возможности управления газовой отраслью страны
Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - "Газпром" опроверг информацию турецких СМИ о возможности установления контроля над государственной газовой компанией республики.

"Информация, распространяемая в ряде турецких СМИ о якобы имевших место переговорах или намерениях в отношении передачи в управление "Газпрому" турецкой компании BOTAS, полностью не соответствует действительности", - говорится в заявлении российского концерна.

Ранее издание Halk TV сообщило со ссылкой на бывшего руководителя направления закупок газа госкомпании BOTAS Али Ариф Актюрка, что "Газпром" якобы может поглотить её в обмен на списание долгов за поставки газа.

В эти выходные в Турции проходит второй тур выборов президента.

Газпром Турция
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