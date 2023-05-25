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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:56

Эрдоган обвинил западные СМИ в публикации фейков с целью помешать ему выиграть выборы

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на Западе его недоброжелатели использовали международные СМИ для распространения сфальсифицированной информации, чтобы помешать ему одержать победу на выборах, пишет Hurriyet.

"Использовались коварные психологические приемы в международной прессе в отношении нас. Это была ложь и фальсификация, которые затем повторяла турецкая оппозиция", - сказал турецкий лидер.

Он не уточнил, кто именно, по его мнению, стоит за такими действиями, ограничившись формулировкой "западные группы".

Президент добавил, что первый тур выборов 14 мая продемонстрировал "силу турецкой демократии". По его словам, то, как проходит избирательный процесс в Турции, является решительным ответом тем, кто обвиняет Турцию в диктатуре.

"Мы показали, что заявления о диктатуре в Турции - абсолютный нонсенс", - указал Эрдоган.

Второй тур президентских выборов пройдет 28 мая. Первый тур выиграли Эрдоган (49,52% голосов) и глава Республиканской народной партии (РНП) Кемаль Кылычдароглу (44,88%).

Реджеп Тайип Эрдоган Турция Кемаль Кылычдароглу
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