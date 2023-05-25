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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:50

Пашинян заявил о готовности Армении разблокировать все экономические связи в регионе

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил готовность Еревана к разблокированию всех транспортных и экономических связей в регионе. Он заявил об этом на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве.

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"Президент Азербайджана в своем выступлении использовал выражение, которое в последние годы служит как заглавие для выдвижения территориальных претензий против Армении. Я хочу сказать, что это используется в рамках выполнения 9-го пункта трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Хочу подчеркнуть, что в этом заявлении говорится только об одном коридоре и это Лачинский коридор, который должен был быть под контролем российских миротворцев, но, к сожалению, незаконно заблокирован со стороны Азербайджана", - сказал Пашинян.

"С другой стороны, хочу подтвердить готовность Армении к разблокировке всех транспортных и экономических связей в регионе и коммуникаций, которые проходят через территорию Армении", - продолжил он.

"Мы это называем "армянский перекресток". И мы готовы на открытие региональных коммуникаций в рамках суверенитета и юрисдикции тех стран, по которым они проходят. Я имею ввиду те транспортные коммуникации, которые предназначены 9-ым пунктом трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и трехсторонним заявлением от11 января 2021 года", - заявил Пашинян.

Президент России Владимир Путин заявил, что из выступления президента Азербайджана услышал, что он говорил о том, что "создаются условия в связи с признанием границ, подтвержденных соглашениями, еще с 1991 года, эти условия дают основания полагать, что между Арменией и Азербайджаном могут быть достигнуты соответствующие договоренности, в том числе, и по транспортным коммуникациям".

"Мне очень приятно отметить, что и премьер Армении сказал, что Армения тоже думает в этом отношении, считает, что это возможно, думает положительно. Но мы сегодня на трехсторонней встрече, мне кажется, могли бы все это обсудить. Надеюсь, что удастся договориться о том, что лежит совершенно очевидно в сфере интересов экономического развития Армении и Азербайджана и для всего региона. Мне кажется, у нас будет время все это обсудить в деталях", - сказал Путин.

Хроника 27 сентября 2020 года – 25 мая 2023 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Армения Азербайджан Владимир Путин Никол Пашинян Ильхам Алиев Нагорный Карабах Лачинский коридор
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