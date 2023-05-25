Путин, Алиев и Пашинян обсудят разблокировку транспортного сообщения

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Вопросы разблокирования транспортного сообщения будут обсуждаться на трехсторонней встрече президентов России Владимира Путина, Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Трехсторонний саммит должен пройти в четверг после того, как состоятся отдельные встречи Путина с каждым из лидеров. Переговоры с Алиевым уже прошли, началась встреча Путина и Пашиняна.

"Мы сейчас с премьером Пашиняном Николом Воваевичем тоже еще раз с глазу на глаз все это обсуждали, у нас еще будет возможность поговорить в трехстороннем формате по вопросам разблокирования транспортного сообщения. Вопросы очень важные, чувствительные, - сказал Путин. - Уверен, что если мы в конце концов, несмотря на все сложности, добьемся решения этих вопросов, то это, вне всяких сомнений, пойдет на пользу как Армении, так и Азербайджану, и не только двум странам, но и на пользу всему региону, потому что в этом заинтересованы многие государства".

Путин считает, что это будет способствовать нормализации отношений между Ереваном и Баку по всем векторам, в том числе и по политическому, с точки зрения обеспечения безопасности тех людей, которые проживают на этой территории.

Путин также подчеркнул: "Вы знаете нашу позицию по поводу нашего трехстороннего заявления в отношении Лачинского коридора, мы никогда ее не меняли".

Он напомнил, что всегда в дискуссиях с обеими сторонами Россия придерживалась и сейчас придерживается этой позиции. "Все должно быть в соответствии с духом и буквой этого нашего трехстороннего заявления. И наша позиция здесь не меняется", - сказал президент России.

Путин добавил: "По поводу разблокирования транспортных направлений, транспортных сообщений и железнодорожного и, возможно, строительства автомобильных дорог наша позиция тоже неизменна. И вот сейчас в двустороннем контакте азербайджанской делегации мы об этом сказали. Но надо сказать, что и азербайджанская сторона подтверждает, что никаких изменений на этот счет у Азербайджана нет, они без всяких вариантов признают полностью суверенитет Армении на этой территории, и какая-то двойная, тройная трактовка всего, что связано с возможной разблокировкой транспортных сообщений, не имеет под собой никаких оснований".

При этом Путин заметил, что есть вопросы, связанные с терминологией.

Пашинян заявил о готовности разблокировать транспортные коммуникации в регионе.

"Армения заинтересована в разблокировании региональных коммуникаций. Мы готовы приступить к разблокировке всех транспортных, экономических связей и коммуникаций на основе суверенитета и юрисдикции нашей страны", - сказал он.

По его словам, пограничные службы Армении "готовы обеспечить нормальный переход всех транспортных средств, железнодорожных составов через территорию Армении".

"Ожидаем, что и азербайджанская железная дорога будет открыта для грузов, железнодорожных составов Армении через Нахичевань, через Азербайджан в Россию, в Иран. Ожидаем решения этого вопроса на паритетной основе, на основе суверенитета и юрисдикции стран", - отметил Пашинян.