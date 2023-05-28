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Эрдоган и Кылычдароглу проголосовали на выборах президента Турции

Эрдоган и Кылычдароглу проголосовали на выборах президента Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его жена Эмине (слева) на избирательном участке
Фото: Serhat Cagdas/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Оба кандидата в президенты Турции практически одновременно посетили избирательные участки, проголосовав во втором туре выборов главы государства.

По данным турецкой прессы, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган проголосовал на участке в азиатской части Стамбула, его оппонент Кемаль Кылычдароглу голосовал в Анкаре.

Избирательные участки открылись в Турции в 08:00 утра по местному времени (совпадает с московским), они закроются в 17:00, после чего будет снят запрет на публикацию данных по голосованию.

В воскресенье в Турции проходит второй тур президентских выборов. Первый тур выиграли Эрдоган (49,52% голосов) и глава Республиканской народной партии (РНП) Кемаль Кылычдароглу (44,88%).

Турция Реджеп Тайип Эрдоган Кемаль Кылычдароглу
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