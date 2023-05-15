В Турции 28 мая состоится второй тур президентских выборов

Фото: АР/ТАСС

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Глава избиркома Турции объявил, что второй тур выборов президента страны состоится 28 мая, сообщает в понедельник агентство "Анадолу".

По данным агентства, на данный момент подсчитано 99,87% голосов. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,5%, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 44,89%. Именно им предстоит побороться за пост главы государства во втором туре выборов.

Также "Анадолу" сообщает, что явка избирателей на выборах в Турции составила 88,92%, явка за рубежом - 52,69%.

Ранее сообщалось, что Эрдоган, который пытается добиться переизбрания на посту президента Турции, победил по итогам голосования в 51 из 81 провинции страны, а также по итогам голосования среди проживающих за рубежом. Президент победил в провинциях, расположенных в центральной части страны.

Его соперника Кылычдароглу поддержали в курортных провинциях на побережье Средиземного и Эгейского морей, а также в провинциях и крупнейших городах страны - в Стамбуле и в столичной Анкаре. Также оппозиционер выиграл у действующего президента на юго-востоке, граничащем с Сирией, Ираком и Ираном, где сосредоточено курдское население.