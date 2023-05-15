Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:45

В Турции 28 мая состоится второй тур президентских выборов

В Турции 28 мая состоится второй тур президентских выборов
Фото: АР/ТАСС

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Глава избиркома Турции объявил, что второй тур выборов президента страны состоится 28 мая, сообщает в понедельник агентство "Анадолу".

По данным агентства, на данный момент подсчитано 99,87% голосов. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,5%, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 44,89%. Именно им предстоит побороться за пост главы государства во втором туре выборов.

Также "Анадолу" сообщает, что явка избирателей на выборах в Турции составила 88,92%, явка за рубежом - 52,69%.

Ранее сообщалось, что Эрдоган, который пытается добиться переизбрания на посту президента Турции, победил по итогам голосования в 51 из 81 провинции страны, а также по итогам голосования среди проживающих за рубежом. Президент победил в провинциях, расположенных в центральной части страны.

Его соперника Кылычдароглу поддержали в курортных провинциях на побережье Средиземного и Эгейского морей, а также в провинциях и крупнейших городах страны - в Стамбуле и в столичной Анкаре. Также оппозиционер выиграл у действующего президента на юго-востоке, граничащем с Сирией, Ираком и Ираном, где сосредоточено курдское население.

Турция Реджеп Тайип Эрдоган
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мужа Елены Блиновской обвинили в пособничестве в уклонении от уплаты налогов

Мужа Елены Блиновской обвинили в пособничестве в уклонении от уплаты налогов

Три российские авиакомпании подали заявки на полеты в Грузию

Некоторым гражданам Финляндии стали отказывать во въезде в Россию за покупками

Некоторым гражданам Финляндии стали отказывать во въезде в Россию за покупками

Грузия получила от нескольких авиакомпаний РФ заявки на выполнение полетов в республику

Грузия получила от нескольких авиакомпаний РФ заявки на выполнение полетов в республику

Эрдоган набрал меньше 50% голосов после подсчета 98% бюллетеней

Эрдоган набрал меньше 50% голосов после подсчета 98% бюллетеней

Что случилось этой ночью: понедельник, 15 мая

Макрон пообещал Киеву десятки единиц бронетехники

Макрон пообещал Киеву десятки единиц бронетехники

Эрдоган считает, что переизбрался уже в первом туре

Эрдоган набрал меньше 50% голосов после подсчета 92% бюллетеней

Партия Эрдогана лидирует на выборах после подсчета более половины бюллетеней

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });