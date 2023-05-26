Президент Сербии заявил, что готов к диалогу с оппозицией, но их требований выполнять не намерен

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Сербский президент Александр Вучич, выступая в пятницу на многотысячном митинге "Сербия надежды" в центре Белграда, отверг требование оппозиции учредить в стране переходное правительство после двух случаев массовой стрельбы, произошедших ранее в мае.

"Никакого переходного правительства не будет. Пока я жив, я этого не подпишу", - сказал он, добавив, что открыт к конструктивному диалогу.

Ранее в мае в Белграде состоялись три массовые акции оппозиции под лозунгом "Сербия против насилия", участники которых среди прочего потребовали отставки главы МВД Братислава Гашича, руководителя Агентства безопасности и информирования (сербская разведывательная служба) Александра Вулина. Также звучали призывы к отставке Вучича и главы правительства Аны Брнабич.

Кроме того, манифестанты требовали сменить все руководство регулирующего органа электронных СМИ, снять с эфира общенациональных телеканалов все программы, пропагандирующие безнравственность и насилие, запретить издание печатных СМИ, которые пропагандируют насилие, агрессию и нарушают журналистский кодекс.

Акции "Сербия против насилия" были организованы Демократической партией, Народной партией, партией "Вместе", Партией свободы и правды и Движением свободных граждан.

Причиной для проведения этих акций послужили недавние инциденты: 3 мая 13-летний подросток открыл стрельбу в школе, тогда погибли восемь человек - ученики и охранники, еще шестеро - ученики и преподавательница - получили ранения. На следующий день 21-летний молодой человек убил восемь и ранил 14 человек, в основном детей, в общине Младеновац, которая входит в городской округ Белграда.

Между тем сербская пресса отмечает, что оппозиционеры использовали трагические события в политических целях. В частности, среди организаторов этих акций были люди, которые сами неоднократно выступали с призывами к насильственным действиям и угрозами в адрес представителей высшего руководства страны, включая Вучича.