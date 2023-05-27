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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Новым главой правящей партии в Сербии стал министр обороны Вучевич

Новым главой правящей партии в Сербии стал министр обороны Вучевич
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Министр обороны Сербии Милош Вучевич сменил президента страны Александра Вучича на посту руководителя правящей Сербской прогрессивной партии, сообщает в субботу агентство Associated Press.

Кандидатуру Вучевича на должность нового главы партии предложил сам Вучич. О решении покинуть пост главы партии он объявил своим сторонникам на митинге накануне.

Агентство отмечает, что Вучич неоднократно подвергался критике со стороны сербской оппозиции за то, что возглавляет правящую партию, являясь действующим президентом страны.

На митинге перед своими сторонниками накануне он заявил, что всегда будет состоять в партии и поблагодарил их за поддержку.

Сербия Милош Вучевич
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