В Сербии прошел массовый митинг в поддержку Вучича на фоне протестов оппозиции

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Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В Белграде прошел многотысячный митинг "Сербия надежды" в поддержку президента Александра Вучича на фоне протестов, организованных оппозицией после двух случаев массовой стрельбы ранее в мае.

Организаторы митинга рассказали, что "сотни тысяч" сторонников Вучича собрались на площади у здания Народной скупщины (парламента Сербии) и на прилегающих улицах под проливным дождем, чтобы выразить поддержку президенту. В столицу съехались люди со всех концов страны, а также из Косово, Черногории, Боснии и Герцеговины.

В митинге приняли участие президент Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который обратился к собравшимся на сербском языке.

Многие из присутствовавших были в футболках с портретом президента.

Агентство отмечает, что многим работникам госучреждений сказали взять выходной, чтобы они смогли посетить митинг.

Власти Сербии заявили, что цель этой акции состоит в демонстрации "единства и надежды" жителей страны.

Ранее в мае в Белграде прошли три организованных оппозицией массовых протеста под лозунгом "Сербия против насилия". Причиной для проведения этих акций послужили недавние инциденты: 3 мая 13-летний подросток открыл стрельбу в школе, тогда погибли восемь человек - учеников и охранников школы, еще шесть человек - ученики и преподавательница - получили ранения. На следующий день 21-летний молодой человек убил восемь и ранил 14 человек, в основном детей, в общине Младеновац, которая входит в городской округ Белграда.

Между тем сербская пресса отмечает, что оппозиционеры использовали трагические события в политических целях. В частности, среди организаторов этих акций есть люди, которые сами неоднократно выступали с призывами к насильственным действиям и угрозами в адрес представителей высшего руководства страны, включая президента Сербии Вучича.