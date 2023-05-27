Суд в Азербайджане арестовал двух армянских военных, обвиняемых в попытке диверсии

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Суд в Азербайджане принял решение об аресте двух армянских военных, обвиняемых в попытке диверсионного проникновения на азербайджанскую территорию в пятницу.

"Двое военнослужащих ВС Армении (...) проходят по уголовному делу в качестве обвиняемых, и по решению суда им избрана мера пресечения в виде ареста", - говорится в сообщении генпрокуратуры Азербайджана.

Ранее в субботу азербайджанские госпогранслужба и генпрокуратура сообщили в совместном заявлении о предотвращении в пятницу нарушения госграницы диверсионной группой вооруженных сил Армении и задержании двух армянских военных.

Отмечается, что в ходе расследования, проведенного следственным управлением генпрокуратуры, установлено, что военнослужащие ВС Армении около 16 часов незаконно пересекли госграницу Азербайджана, имея при себе огнестрельное оружие и боеприпасы. Целью их действий, как говорится в заявлении, являлось, в частности, нарушение общественной безопасности в Азербайджане, стремление посеять панику среди населения, убийство людей, причинения вреда их здоровью, причинение значительного материального ущерба. По утверждению ведомств, диверсанты планировали также совершить теракт, открыв огонь по военнослужащим воинской части азербайджанских погранвойск, дислоцированной на территории села Раздара Зангиланского района.

Генпрокурором Азербайджана возбуждено уголовное дело. На основании собранных доказательств два задержанных армянских военнослужащих привлечены к следствию в качестве подозреваемых, говорилось в сообщении.

В свою очередь в Ереване заявили, что военные были похищены с территории Армении вечером в пятницу.

"Военнослужащие Арутюн Овагимян и Карен Казарян 26 мая в 18:30 на автомобиле "КамАЗ" доставляли продовольствие на боевую позицию в северо-восточном направлении (армяно-азербайджанской границы - ИФ). При возвращении с позиции связь с ними была потеряна. В результате поисковых работ был обнаружен автомобиль с заведенным двигателем, в автомобиле обнаружен автомат АК-74. По предварительным данным, вооруженная группа противника пересекла границу Армении, похитив двух военнослужащих", - заявили в пресс-службе СК Армении.

По факту незаконного пересечения госграницы азербайджанскими военными и похищения военнослужащих возбуждены уголовные дела.