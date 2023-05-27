Белград рассмотрит просьбы косовских сербов о разрыве контактов с администрацией Косово

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Власти Сербии в ближайшее время рассмотрят запрос "Сербского списка", движения, представляющего интересы косовских сербов, о разрыве общения с администрацией Косово после серьезного осложнения ситуации на севере края, заявил в субботу новый глава правящей в стране Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич.

"Что касается ситуации в Косово, она драматична и сложна. Как гражданин Сербии, я в полной мере осознаю послание "Сербского списка" и всех косовских сербов. В ближайшем будущем государственные органы рассмотрят это послание", - приводит его слова сербский телеканал РТС.

По словам Вучевича, глава косовской администрации Альбин Курти намерен очистить Косово от сербов, даже малое количество которых в крае для нынешних властей неприемлемо.

При этом он призвал косовских сербов не поддаваться на провокации.

"Давайте избежим разрушительного фактора, который играет на руку Курти", - сказал Вучевич.

Ситуация на севере Косово, где проживают этнические сербы, осложнилась после того, как избранные косовскими албанцами представители местных органов власти принесли присяги на руководящие должности в органах местного самоуправления.

Ранее в Косово прошли муниципальные выборы, которые из-за политики представленного албанским этническим большинством руководства края, косовские сербы бойкотировали. В итоге все руководящие должности получили этнические албанцы, выбранные этническим албанским большинством в крае.

Накануне сотрудники косовского спецназа взяли под контроль здания местных муниципалитетов, при этом на севере Косово произошли столкновения между спецназовцами и сербами - сотрудниками органов самоуправления общин.

По данным, поступающим с севера Косово в субботу, ситуация там относительно спокойная. Однако здания местных администраций окружены автомобилями косовского спецназа, при том, что на флагштоках подняты флаги частично признанной в мире Республики Косово, - ранее там были вывешены сербские знамена.

Руководство партии "Сербский список", представленной косовскими сербами, в связи с происходящими событиями призвало сербское правительство незамедлительно прекратить контакты с властями в Приштине до тех пор, пока избранные этническими албанцами главы администраций не покинут посты, а косовский спецназ не будет выведен из сербских общин края.

Президент Сербии Александр Вучич в связи с осложнившейся ситуацией в Косово накануне привел армию страны в максимальную боевую готовность. Армейские подразделения выдвинулись в сторону административной границы между Сербией и автономным краем Косово.