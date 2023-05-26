На севере Косово произошли столкновения косовского спецназа с сербами

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Столкновения между сотрудниками косовского спецназа и сербами - сотрудниками органов самоуправления общин с преобладающим сербским населением произошли в пятницу на севере Косово, сообщает телеканал РТС.

По его данным, в частности, в общине Звечан спецназовцы применили шумовые гранаты. К зданиям органов местного самоуправления в Косовской Митровице, Лепосавиче, Зубином Потоке движутся колонны полицейских бронемашин.

В этих населенных пунктах звучат сирены, предупреждающие об опасности, прерваны занятия в школах.

На пути в Лепосавич жители возводят баррикады.

Ситуация на севере Косово, где проживают преимущественно сербы, осложнилась после того, как накануне присягу приняли новые руководители органов местного самоуправления – косовские албанцы, поскольку сербы бойкотировали прошедшие недавно муниципальные выборы.