В Косово этнические сербы вступили в столкновения с полицией

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Этнические сербы, пытавшиеся проникнуть в здание местной администрации на севере Косово, вступили в столкновения с полицейскими, а еще в трех общинах полицейские охраняют административные здания от недовольных, сообщает в понедельник Associated Press.

Полицейские Косово и действующие под эгидой НАТО силы КФОР в понедельник оцепили здания местных органов власти в общинах Звечан, Лепосавич, Зубин-Поток и Косовска-Митровица, чтобы защитить их от недовольных сербов.

Утром сербы собрались вокруг этих зданий в четырех общинах. В Звечане они попытались ворваться внутрь, используя слезоточивый газ.

Сербы требуют, чтобы новые мэры ушли в отставку, а также, чтобы специальная полиция покинула север Косово.

Ситуация на севере Косово осложнилась на прошлой неделе, когда косовский спецназ взял под контроль здания местных органов власти в общинах, населенных преимущественно сербами. Произошли столкновения с применением светошумовых гранат и слезоточивого газа. Местные жители сербы не хотели пускать на рабочие места косовских албанцев - руководителей местных администраций, избранных на состоявшихся в конце апреля муниципальных выборах, которые бойкотировали сербы.

Президент Сербии Александр Вучич в связи с осложнившейся ситуацией в Косово привел армию страны в максимальную боевую готовность. Армейские подразделения выдвинулись в сторону административной границы между Сербией и автономным краем Косово.