Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:05

В Косово этнические сербы вступили в столкновения с полицией

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Этнические сербы, пытавшиеся проникнуть в здание местной администрации на севере Косово, вступили в столкновения с полицейскими, а еще в трех общинах полицейские охраняют административные здания от недовольных, сообщает в понедельник Associated Press.

Полицейские Косово и действующие под эгидой НАТО силы КФОР в понедельник оцепили здания местных органов власти в общинах Звечан, Лепосавич, Зубин-Поток и Косовска-Митровица, чтобы защитить их от недовольных сербов.

Утром сербы собрались вокруг этих зданий в четырех общинах. В Звечане они попытались ворваться внутрь, используя слезоточивый газ.

Сербы требуют, чтобы новые мэры ушли в отставку, а также, чтобы специальная полиция покинула север Косово.

Ситуация на севере Косово осложнилась на прошлой неделе, когда косовский спецназ взял под контроль здания местных органов власти в общинах, населенных преимущественно сербами. Произошли столкновения с применением светошумовых гранат и слезоточивого газа. Местные жители сербы не хотели пускать на рабочие места косовских албанцев - руководителей местных администраций, избранных на состоявшихся в конце апреля муниципальных выборах, которые бойкотировали сербы.

Президент Сербии Александр Вучич в связи с осложнившейся ситуацией в Косово привел армию страны в максимальную боевую готовность. Армейские подразделения выдвинулись в сторону административной границы между Сербией и автономным краем Косово.

Косово Сербия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российские военные уничтожили три склада ВСУ с боеприпасами в зоне СВО

Лавров заявил, что "зерновая сделка" не работает

Лавров заявил, что "зерновая сделка" не работает

В Париже обсуждают проект международного договора об отказе от одноразового пластика

Пашинян заподозрил Алиева в отказе от договоренностей о территориальной целостности

Пашинян заподозрил Алиева в отказе от договоренностей о территориальной целостности

Саудовская Аравия может войти в состав членов Нового банка развития

Глава МИД Финляндии предупредил об угрозе распада ОБСЕ

Глава МИД Финляндии предупредил об угрозе распада ОБСЕ

Нефть Brent подорожала до $77,5 за баррель благодаря сделке по госдолгу США

Что случилось этой ночью: понедельник, 29 мая

ЦАР выразила заинтересованность в размещении на своей территории российской военной базы

Байден заявил об окончательном соглашении по госдолгу со спикером палаты представителей

Байден заявил об окончательном соглашении по госдолгу со спикером палаты представителей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });