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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Лидер турецкой оппозиции Кылычдароглу пообещал продолжить политическую борьбу

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Глава оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Турции Кемаль Кылычдароглу после того, как действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил о своей победе на выборах, заявил, что намерен продолжать бороться на политической арене.

"Мы продолжим борьбу", - приводят его слова турецкие СМИ.

"Я не мог молчать относительно того, что миллионы людей становятся гражданами второго сорта в этой стране. Я не могу позволить властям нарушать ваши права: чтобы ваши дети голодали, а фермеры - не могли заниматься производством", - отметил он, обратившись к своим сторонникам, пообещав им бороться за их права.

Он поблагодарил 25 млн человек, отдавших голос за него.

Ранее глава ЦИК Турции Ахмет Инер объявил, что, согласно данным после обработки 99,75% бюллетеней, Эрдоган получает 52,1% голосов, и, таким образом, он переизбран на новый срок. Кылычдароглу набрал 47,9%.

Реджеп Тайип Эрдоган Турция Кемаль Кылычдароглу
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