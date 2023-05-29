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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Причитающиеся ONGC 6,5 млрд руб. дивидендов от "Ванкорнефти" размещены в "дочке" State Bank of India

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Дивиденды от "Ванкорнефти" в размере 6,483 млрд рублей, причитающиеся индийской ONGC, размещены в ООО "Коммерческий Индо Банк" (Россия).

Как сообщила ONGC в своем годовом отчете, на репатриацию этих средств наложены ограничения, и сумма доступна для использования только в стране и валюте получения.

В ноябре прошлого года компания сообщала, что столкнулась с проблемой вывода дивидендов от "Ванкорнефти" из-за схемы владения. ONGC участвует в проекте через структуру в Сингапуре, который входит в утверждаемый российскими властями список недружественных стран.

"Ванкорнефть" владеет ключевым месторождением Ванкорского кластера – Ванкорским. В 2021 году там было добыто 10,5 млн тонн нефти, что на 7% ниже уровня предыдущего года.

С 2016 года индийским компаниям (ONGC Videsh Ltd., Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources) принадлежит 49,9% "Ванкорнефти" (ассоциированная доля ONGC - 26%), остальное - у "Роснефти".

"Коммерческий Индо Банк" – российская "дочка" крупнейшего банка Индии, State Bank of India.

ONGC Ванкорнефть State Bank of India
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