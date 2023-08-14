"Зависшие" в России дивиденды ONGC от "Ванкорнефти" составили 4,8 млрд рублей

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - ONGC получила от "Ванкорнефти" 4,829 млрд рублей дивидендов за 2022 год, сообщает индийская нефтегазовая компания в своем отчете.

"Дивиденд за 2022 календарный год в размере 4,829 млрд рублей был получен 14 июня 2023 года. Дивиденды от АО "Ванкорнефть" (вместе с процентным доходом по ним) в размере 11,348 млрд рублей остаются (на счете - ИФ) в ООО "Коммерческий Индо Банк" (Москва, Россия). На репатриацию указанных дивидендов в настоящее время наложены ограничения. Таким образом, эта сумма доступна для использования (...) в стране и валюте получения", - говорится в документе.

Отмечается, что добыча на активах "Ванкорнефти" продолжается в соответствии с бизнес-планом.

В ноябре 2022 года ONGC сообщала, что столкнулась с проблемой вывода дивидендов от "Ванкорнефти" из-за схемы владения. Индийская компания участвует в проекте через структуру в Сингапуре, который входит в утверждаемый российскими властями список недружественных стран.

"Ванкорнефть" владеет ключевым месторождением Ванкорского кластера - Ванкорским. В 2021 году там было добыто 10,5 млн тонн нефти, что на 7% ниже уровня предыдущего года.

С 2016 года индийским компаниям (ONGC Videsh Ltd., Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources) принадлежит 49,9% "Ванкорнефти" (ассоциированная доля ONGC - 26%), остальное - у "Роснефти".

"Коммерческий Индо Банк" - российская "дочка" крупнейшего банка Индии, State Bank of India.