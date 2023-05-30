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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

В Минске оценили в 85% долю российских рублей в товарообороте с Москвой

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Товарооборот Белоруссии с Россией сейчас уже осуществляется в российских рублях на 85%, сообщил журналистам посол Белоруссии в Москве Дмитрий Крутой. Его слова приводит "БелТА".

"Товарооборот с Россией у нас сейчас осуществляется в российских рублях на 85%. Поэтому, я считаю, мы уже успешно провели дедолларизацию", - сказал дипломат.

Он предложил "эти выстроенные финансовые системы (...) мультиплицировать с третьими странами".

Белоруссия Дмитрий Крутой
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