Внешнеторговый оборот Белоруссии и России по итогам 2022 года превысил $50 млрд

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Внешнеторговый оборот Белоруссии и России по итогам 2022 г., по предварительной оценке, составил более $50 млрд, сообщил белорусский премьер-министр Роман Головченко на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным в четверг в Алма-Ате.

"Макроэкономические результаты, которые мы имеем и в России, и в Беларуси, в том числе во многом связаны с успешной работой в рамках наших договоренностей по всем направлениям. Прошедший год был годом серьезных испытаний на прочность. Благодаря напряженной взаимной работе удалось повысить эффективность кооперационных связей, ликвидировать ряд препятствий во взаимной торговле. Ну и конечно, как вы (Михаил Мишустин - ИФ) сказали, итогом стал существенный прирост оборота товаров и услуг. По нашим оценкам, в 2022 году он составит $50 млрд, даже чуть более того. И вырастет более чем на 17%", - сказал Головченко, фрагмент видео выступления которого опубликовал телеграм-канал правительства Белоруссии.

"Вы также правильно упомянули, я подтверждаю, что важным достижением прошлого года стала реализация таких важных элементов союзных программ, как гармонизация налогового и таможенного законодательства", - добавил глава белорусского правительства.

Он отметил, что в 2022 году Белоруссия и Россия продвинулись в создании правовых основ гармонизации работы промышленности, подписали ряд документов по созданию равных условий конкуренции, а также перешли по большинству позиций при торговле основными товарами в расчеты в российских рублях.

"Что еще раз доказывает серьезность намерений Беларуси и России идти путем углубленной интеграции и на ее основе строить Союзное государство", - заявил Головченко.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сказал на встрече с премьером Белоруссии Романом Головченко, что торгово-экономическое сотрудничество двух стран развивается хорошими темпами: в январе-ноябре прошлого года взаимный оборот вырос ещё на 10%, почти до $39 млрд; опережающими темпами рос Белорусский экспорт - почти на треть, до $19,6 млрд долларов, и "впервые в истории превысил импорт из России".