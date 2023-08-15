Баку обвинил Ереван в попытках воспрепятствовать мирному процессу

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел Азербайджана и России Джейхун Байрамов и Сергей Лавров обсудили по телефону отношения между Баку и Ереваном, сообщает МИД Азербайджана.

В частности, Байрамов отметил, что Армения продолжает манипулировать якобы наличием "напряженной гуманитарной ситуации" и "блокады" и вместо того, чтобы следовать достигнутым договоренностям по урегулированию вопросов, связанных с удовлетворением потребностей армянских жителей с использованием Лачинской дороги и других альтернативных дорог, препятствует мирному процессу.

"Особый акцент сделан на необходимости практической реализации ранее согласованных в принципе шагов, направленных на скорейшую деэскалацию обстановки вокруг Нагорного Карабаха, в том числе – разблокирования гуманитарных маршрутов, включая Лачинский коридор, - сообщает сайт российского МИД. Министры выразили общее мнение о контрпродуктивности попыток подменять конкретную работу на этом направлении политико-пропагандистскими акциями".

Министры подчеркнули важность соблюдения обязательств, установленных трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года.

Они также обсудили актуальный вопросы сотрудничества между Россией и Азербайджаном и обменялись мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Ранее 15 августа внешнеполитические ведомства США и Франции выразили обеспокоенность в связи с блокировкой Лачинского коридора. Госдепартамент США призвал власти Азербайджана восстановить движение транспорта по этой дороге и выразил обеспокоенность в связи с тем, что остановка движения гуманитарных грузов по коридору "ухудшает гуманитарную ситуацию и подрывает усилия, которые были приняты для уверенности в мирном процессе".

Глава МИД Франции Катрин Колонна в телефонном разговоре с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном отметила необходимость урегулирования всех вопросов путем переговоров для достижения мира. Колонна также указала, что подобные действия Азербайджана "противоречат обязательствам, взятым в соответствии с соглашениями о прекращении огня, и наносят ущерб переговорному процессу".

12 июля Госпогранслужба Азербайджана сообщила о временном прекращении деятельности погранично-пропускного пункта (ППП) "Лачин" в связи с "фактами контрабанды". Азербайджан установил ППП на Лачинской дороге 23 апреля 2023 года. Автомобильная дорога Степанакерт - Горис (находящийся под контролем российских миротворцев Лачинский коридор) была заблокирована азербайджанской стороной 12 декабря 2022 года. Это единственная дорога, связывающая Армению и непризнанный Нагорный Карабах. Власти Армении неоднократно требовали разблокировать Лачинский коридор.