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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:45

В Минцифры озвучили планы по созданию концепции по искусственному интеллекту

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Минцифры РФ предлагает создать государственную концепцию по искусственному интеллекту (ИИ), в которой были бы взаимоувязаны уже реализуемые подходы в этой сфере и была создана основа для реализации смежных инициатив, заявил замглавы министерства Григорий Борисенко на конференции ЦИПР.

По его словам, в Минцифры считают целесообразным в рамках развития технологии ИИ создать набор компетенций, инструментов и технологий, которые бы позволяли всем участникам процесса "черпать оттуда ресурсы, компетенции и технологии".

"Для того, чтобы создать такую "коробку с инструментами", мы предлагаем концепцию, которую назовем, например, государственная концепция по искусственному интеллекту. Это поход к взаимоувязке всех реализуемых на данный момент инициатив. Это подход к тому, чтобы те текущие проекты, которые сейчас реализуются, оставляли артефакты и подготавливали основу для реализации смежных инициатив", - сказал замминистра.

По его словам, создание такой платформы дополнит те решения, которые запланированы в рамках стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года.

Минцифры РФ Григорий Борисенко
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