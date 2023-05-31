Южнокорейские военные нашли часть ракеты-носителя КНДР в Желтом море

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Военные Южной Кореи обнаружили в море, предположительно, часть северокорейской ракеты-носителя и пытаются поднять ее, сообщили местные СМИ со ссылкой на южнокорейский объединенный комитет начальников штабов ВС (JCS).

Как сообщили военные, примерно в 200 км к западу от острова Очхон в Желтом море обнаружены, возможно, обломки выпущенной КНДР ракеты-носителя. Проводятся действия по подъему.

По мнению специалистов, это поможет пролить свет на особенности ракеты.

Объединенный комитете начальников штабов опубликовал также изображение фрагмента ракеты - цилиндрический объект белого цвета, полый внутри.

Ранее южнокорейские военные сообщали, что КНДР осуществила пуск ракеты-носителя в южном направлении.

В JCS заявили, что зафиксировали запуск из Тончан-ри в 6:29 утра (23:29 по мск).

Президент Республики Корея Юн Сок Ель был проинформирован сразу после запуска и получал информацию в режиме реального времени, сообщил его офис.

Позднее Объединенный комитет начальников штабов заявил, что ракета упала в воды примерно в 200 км к западу от южнокорейского острова Очхон.

Космическое агентство Северной Кореи признало, что ракета, несущая военный разведывательный спутник, упала в Желтое море из-за неисправности двигателя.

Пхеньян пообещал провести повторный запуск в ближайшем будущем.