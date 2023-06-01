Президент Сербии обещает сделать все, чтобы сохранять мир на севере Косово

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Ситуация на севере Косово очень непростая, однако Сербия готова сделать все, чтобы сохранить мир, заявил в четверг сербский президент Александр Вучич.

"Я всегда стараюсь сохранять оптимизм, и я могу гарантировать вам, что Сербия сделает все, чтобы поддержать мир и подойти к ситуации спокойно... Первый шаг - это должно быть снятие с постов незаконных мэров (на севере Косово - ИФ)", - заявил Вучич перед саммитом Европейского политического сообщества в Кишиневе, его слова приводят сербские СМИ.

Он отметил, что осуждение косовских властей со стороны США имеет большое значение, так как "важно, что они нас слышат". Он выразил надежду на то, что Европа отреагирует на ситуацию аналогично.

Президент добавил, что утром в понедельник поговорил с людьми с севера Косово и попросил их мирно отстаивать свою позицию.

Он также заявил, что планирует провести встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, отметив, что эти встречи "не будут простыми".

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал действия властей Косово причиной роста напряженности и призвал все стороны к немедленной деэскалации. По его словам, решение властей Косово "получить силой доступ к муниципальным зданиям привело к резкому и ненужному обострению напряженности". Он также отметил, что Вучич и правительство Сербии должны снизить уровень готовности сербских вооруженных сил и настоятельно призвать косовских сербов прекратить столкновения с КФОР.

Ситуация на севере Косово осложнилась на прошлой неделе, когда косовский спецназ взял под контроль здания местных органов власти в общинах, населенных преимущественно сербами. Произошли столкновения с применением светошумовых гранат и слезоточивого газа. Местные жители сербы не хотели пускать на рабочие места косовских албанцев - руководителей местных администраций, избранных на состоявшихся в конце апреля муниципальных выборах, которые бойкотировали сербы.

В понедельник после столкновений этнических сербов с силами НАТО на севере Косово травмы и ранения получили около 50 протестовавших сербов и порядка 30 солдат миссии КФОР.