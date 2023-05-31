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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:43

Сербы вновь собираются с протестами на севере Косово

Сербы вновь собираются с протестами на севере Косово
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Группа этнических сербов вновь собралась у здания администрации города Звечана в Косово с протестом против нового мэра, сообщает в среду Associated Press.

Пока протест у здания администрации проходит мирно. Недовольные вновь заявили, что требуют специальную полицию Косово и избранных на официальные посты этнических албанцев покинуть север Косово. После этого они развернули огромный сербский флаг.

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Полиция Косово и Силы НАТО для Косово (КФОР) утром в среду разместили вокруг здания металлические ограды и барьеры из колючей проволоки.

В понедельник после столкновений этнических сербов с силами НАТО на севере Косово травмы и ранения получили около 50 протестовавших сербов и порядка 30 солдат миссии КФОР. Во вторник в косовской полиции отмечали, что в целом ситуация стабилизировалась.

Ситуация на севере Косово осложнилась на прошлой неделе, когда косовский спецназ взял под контроль здания местных органов власти в общинах, населенных преимущественно сербами. Произошли столкновения с применением светошумовых гранат и слезоточивого газа. Местные жители сербы не хотели пускать на рабочие места косовских албанцев - руководителей местных администраций, избранных на состоявшихся в конце апреля муниципальных выборах, которые бойкотировали сербы.

Косово
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