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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

В Евросоюзе заявили, что Косово и Сербия должны принять меры по деэскалации

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Насилия на севере Косово можно было избежать, и его следует избегать в будущем, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель от имени Евросоюза.

"Европейский союз самым решительным образом осуждает акты насилия против граждан, военнослужащих (Сил для Косово - ИФ) KFOR, правоохранительных органов и СМИ на севере Косово", - говорится в опубликованном в субботу в Брюсселе заявлении.

"Европейский союз твердо поддерживает миссию НАТО KFOR и миссию ЕС EULEX в выполнении ими соответствующих мандатов, - сказано в документе. - Призываем и Косово, и Сербию немедленно и безоговорочно принять меры по деэскалации, прекратить использовать вносящую раскол риторику и в дальнейшем воздерживаться от любых несогласованных действий".

В ЕС указывают на необходимость срочно восстановить спокойствие на севере края.

"Евросоюз готов к решительным мерам. Неспособность снизить напряженность приведет к негативным последствиям. Мы ожидаем, что Косово будет действовать без эскалации и немедленно приостановит полицейские операции вблизи муниципальных зданий на севере Косово", - отмечают в Брюсселе.

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В заявлении Борреля выражено мнение, что мэры должны временно выполнять свои обязанности не в муниципальных зданиях. "Досрочные выборы должны быть объявлены как можно скорее во всех четырех муниципалитетах и организованы полностью инклюзивным образом. Мы надеемся, что косовские сербы примут участие в этих выборах", - подчеркивается в документе.

В нем выражена обеспокоенность в связи с тем, что вооруженные силы Сербии находятся в состоянии наивысшей боевой готовности.

"Европейский союз ожидает, что и Косово, и Сербия будут действовать ответственно и немедленно вступят в диалог при содействии ЕС, чтобы найти надежное решение ситуации на севере Косово, гарантирующее безопасность и демократию с участием всех граждан", - заявил глава европейской дипломатии.

По его словам, это включает начало без каких-либо дальнейших задержек и предварительных условий работы по созданию сообщества муниципалитетов с сербским большинством.

Ситуация на севере Косово осложнилась на прошлой неделе, когда косовский спецназ взял под контроль здания местных органов власти в общинах, населенных преимущественно сербами. Произошли столкновения с применением светошумовых гранат и слезоточивого газа. Местные сербы не хотели пускать на рабочие места косовских албанцев - руководителей местных администраций, избранных на состоявшихся в конце апреля муниципальных выборах, которые бойкотировали сербы.

После столкновений этнических сербов с силами НАТО на севере Косово травмы и ранения получили около 50 протестовавших сербов и порядка 30 солдат миссии KFOR.

Армия Сербии покинула автономный край Косово и Метохию по итогам конфликта в 1999 году. В 2008 году этот регион, населенный албанским этническим большинством, в одностороннем порядке объявил независимость от Сербии. Многие западные страны признали этот шаг, однако Белград продолжает считать эти земли составной частью сербского государства.

Сербия Косово НАТО KFOR ЕС Жозеп Боррель
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