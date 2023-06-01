В ЮАР изучают законные пути решения вопроса с возможным визитом Путина на саммит БРИКС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Власти ЮАР ищут законные пути решения ситуации с возможным визитом президента России Владимира Путина на саммит БРИКС в августе этого года, заявила в четверг глава МИД ЮАР Наледи Пандор.

"Как уже говорилось, ЮАР изучает, какие законные варианты существуют для решения этого вопроса. И это вопрос, который будет решать президент", - сказала она журналистам в Кейптауне.

"Наши обязательства ясны, мы не увиливаем от ответа. Президент сообщит об итоговом решении по этому вопросу. Все лидеры пяти стран БРИКС имеют приглашение на саммит, все приглашения остаются в силе", - добавила Пандор

Досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) в марте 2023 года выдала ордеры на арест Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

В Москве настаивают на незаконности и ничтожности решения суда. Причастные к вынесению решения судья и прокурор МУС объявлены в России в розыск.