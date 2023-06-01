Рябков назвал вбросами сообщения о возможном переносе саммита БРИКС из ЮАР в Китай

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Сообщения о том, что саммит БРИКС может быть перенесен из ЮАР в Китай, - это вброс, не стоит на это ориентироваться, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я думаю, что это из разряда вбросов. У меня нет никаких оснований по контактам с коллегами из ЮАР, из Китая для того, чтобы это дело каким-то образом операционализировать. Это не тот сюжет, который мы здесь обсуждаем", - сказал он журналистам в Кейптауне.

"Мы по-прежнему исходим из того, что саммит состоится, как это было условлено и согласовано, в Йоханнесбурге в 20-х числах августа. Другого на сегодня нет, и я не думаю, что нужно тему эту раскручивать", - подчеркнул замминистра.

"Скорее всего, это попытка осложнить нормальную работу в бриксовском формате, попытка навязать какую-то ложную повестку дня", - добавил Рябков.

Он подчеркнул: "Мы видим, что здесь в ЮАР немало тех, кто вбрасывает в медийное пространство разного рода версии, нарративы. Мы к этому относимся спокойно".

"В конце концов, СМИ здесь используют различные источники и пользуются в немалой мере западными СМИ в качестве отсылочных своих норм. Но для нас это совершенно не имеет значения. Мы работаем спокойно, по той схеме, которая известна: саммит в Йоханнесбурге - в этом году, в будущем году - в Казани", - отметил Рябков.