КНДР раскритиковала Гутерриша за реакцию на запуск северокорейского спутника

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Пхеньян выступил с критикой генсека ООН Антониу Гутерриша и генсека НАТО Йенса Столтенберга, осудивших Северную Корею за произведенный запуск спутника.

Генеральный директор департамента международных организаций министерства иностранных дел КНДР Чо Чхоль Со в своем заявлении, опубликованном ЦТАК, отметил, что генсек ООН своими высказываниями нарушил "суверенные права" государства-члена, а также вмешался во внутренние дела страны.

Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что Пхеньян продолжит осуществлять свои суверенные права, включая запуск военного спутника-шпиона, чтобы показать, что ООН не принадлежит США.

Тем временем международный обозреватель Чон Гён Чхоль в своей статье, опубликованной ЦТАК, заявил, что запуск военного спутника-разведчика является самозащитой в ответ на "нарастающие военные угрозы со стороны США и их сателлитов в Азиатско-Тихоокеанском регионе" и не имеет "никакого отношения к НАТО".

"Провокационные слова генсека НАТО, носящие характер вмешательства во внутренние дела, связаны с последними действиями альянса, который не раз появляется в АТР, выходя за пределы сферы своих военных действий", - отметил он.

По его словам, если НАТО не прекратит вмешиваться в дела региона, "независимые страны АТР встанут на борьбу за сдерживание военных угроз с использованием мощной силы".

Обозреватель добавил, что Север будет рассматривать НАТО как нечто сродни США, если организация и дальше будет пытаться посягнуть на суверенитет КНДР.

Между тем в ООН намерены провести заседание Совета Безопасности по запуску спутника. Согласно программе заседаний Совбеза, встреча состоится 2 июня в 15:00 (22.00 по Москве).

Как сообщало ЦТАК, северокорейская ракета с военным спутником-шпионом, запущенная в среду утром, упала в Желтое море из-за неполадок в двигателе.

Государственное агентство космического развития КНДР проведет расследование дефектов и примет необходимые меры для их устранения.

Пхеньян пообещал провести повторный запуск в ближайшем будущем.