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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Генсек ООН осудил запуск КНДР спутника

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил проведенный КНДР запуск спутника, говорится в сообщении пресс-секретаря генсека Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь решительно осуждает запуск военного спутника, осуществленный КНДР", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

По словам Дюжаррика, любой запуск с использованием технологии баллистических ракет противоречит соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН.

"Генеральный секретарь вновь призывает КНДР прекратить такие действия и без промедления возобновить диалог для достижения цели прочного мира и полной подтвержденной денуклеаризации Корейского полуострова", - отмечается в сообщении.

В свою очередь, МИД Японии сообщил, что директор департамента по делам Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси, спецпредставитель США по Северной Корее Сон Ким и спецпредставитель южнокорейского МИД по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон провели трехсторонние телефонные переговоры по ситуации вокруг осуществленного КНДР пуска.

Стороны осудили произведенный КНДР пуск и подчеркнули, что действия Пхеньяна "представляют собой серьезную и непосредственную угрозу региональной безопасности, а также явный и серьезный вызов международному сообществу", отмечается в сообщении МИД.

"Стороны договорились сохранять бдительность, подтвердили тесное сотрудничество Японии, США и Южной Кореи в укреплении безопасности в регионе", - подчеркнули в МИД.

Ранее южнокорейские военные сообщали, что КНДР осуществила пуск ракеты-носителя в южном направлении. По их данным, ракета упала в воды Желтого моря примерно в 200 км к западу от южнокорейского острова Очхон.

Космическое агентство Северной Кореи признало, что ракета, несущая военный разведывательный спутник, упала из-за неисправности двигателя. Пхеньян пообещал провести повторный запуск в ближайшем будущем.

Антониу Гутерриш КНДР ООН
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