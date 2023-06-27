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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Блинкен поддержал совместную работу Азербайджана и Армении для достижения мира

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон поддерживает совместную работу Азербайджана и Армении над достижением прочного соглашения о мире.

"Мирные переговоры на этой неделе между главами МИД Азербайджана и Армении. Мы поддерживаем совместную работу Армении и Азербайджана над достижением прочного и достойного соглашения. Диалог является ключом к прочному миру", - написал Блинкен в соцсети.

Как сообщалось ранее, во вторник в США начался очередной раунд переговоров глав МИД Азербайджана и Армении по мирному договору и нормализации отношений между двумя странами. Переговоры продлятся до 29 июня.

Азербайджан Вашингтон Энтони Блинкен Армения
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