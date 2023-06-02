Токаев призвал ЕС обеспечить долгосрочные поставки казахстанской нефти по КТК в Европу

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал партнеров из Евросоюза поддержать обеспечение долгосрочных и стабильных поставок казахстанской нефти через Каспийский трубопроводный консорциум в Европу. Он заявил об этом на саммите "Центральная Азия - Европейский союз" в Чолпон-Ате.

"В настоящее время 80% экспорта казахстанской нефти в Европу осуществляется через Каспийский трубопроводный консорциум. Исходя из общих интересов рассчитываем на дальнейшую поддержку со стороны Европейского союза для обеспечения долгосрочных и стабильных поставок через этот стратегически важный нефтепровод", - сказал он.

"В среднесрочной перспективе мы планируем расширить экспорт нефти по направлению Актау-Батуми, а также увеличить объемы прокачки через трубопроводы Транскаспийского маршрута", - добавил президент.

Он напомнил, что Казахстан также договорился с азербайджанскими партнерами о развитии Транскаспийского маршрута.

"К примеру, с начала текущего года начата прокачка казахстанской нефти по маршруту Актау-Баку-Тбилиси-Джейхан объемом 1,5 млн тонн нефти в год", - отметил Токаев.