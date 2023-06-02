Пашинян примет участие в церемонии инаугурации Эрдогана

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в церемонии инаугурации избранного президента Турции Реджепа Эрдогана, сообщила пресс-служба правительства Армении.

3 июня Пашинян отправится в Анкару.

Между двумя странами нет дипломатических отношений, а граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары из-за карабахского конфликта. 14 января 2022 года в Москве состоялась первая встреча спецпредставителей Армении и Турции Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча.

Пашинян и Эрдоган встречались в начале октября 2022 года в Праге "на полях" первого саммита Европейского политического сообщества. Тогда они обсудили процесс нормализации армяно-турецких отношений и возможные дальнейшие шаги в этом направлении.