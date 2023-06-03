Володин по поручению Путина прибыл в Анкару для участия в инаугурации президента Турции
Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Турцию для участия в инаугурации президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщила пресс-служба Думы в субботу.
Председатель Госдумы представит Россию на церемонии инаугурации Эрдогана по поручению президента РФ Владимира Путина.
Церемония пройдет в столице республики Анкаре.
Реджеп Тайип Эрдоган, представляющий Партию справедливости и развития, одержал победу по итогам второго тура президентских выборов в Турции, который состоялся 28 мая. Он набрал свыше 52% голосов.