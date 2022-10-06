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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:27

Пашинян и Эрдоган обсудили процесс нормализации отношений Армении и Турции

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в ходе встречи процесс нормализации армяно-турецких отношений и возможные дальнейшие шаги в этом направлении, сообщает пресс-служба армянского правительства в четверг.

"Подчеркнута необходимость скорейшей реализации договоренностей, достигнутых в результате обсуждений спецпредставителей двух стран. В частности, речь идет об открытии сухопутной границы для граждан третьих стран, осуществлении прямых авиаперевозок грузов между Арменией и Турцией", - отмечает пресс-служба в четверг.

В контексте урегулирования отношений между двумя странами акцент был сделан на прямых контактах и встречах на высшем уровне с обеих сторон.

Состоялся также обмен мнениями о региональных процессах.

Армения Турция
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