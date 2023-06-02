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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

США заявили о готовности к диалогу с РФ и КНР по новой системе контроля над ядерным оружием

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Вашингтон стремится начать диалог с Москвой по созданию новой системы контроля над ядерными вооружениями, заявил в пятницу советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"США готовы сейчас начать взаимодействовать с Россией по решению проблем ядерных рисков и разработать соглашение по контролю за вооружениями на период после 2026 года. Мы готовы приступить к этим обсуждениям", - сказал Салливан, выступая в американской Ассоциации по контролю над вооружениями.

Он подчеркнул, что США готовы вести диалог с РФ без предварительных условий по созданию такой новой системы.

По его словам, США остаются приверженными соблюдению ДСНВ, если это сделает Россия. Срок этого говора истекает в феврале 2026 года.

Салливан отметил, что Вашингтон также готов к взаимодействию и с Китаем по новой системе контроля над ядерными вооружениями.

Помимо этого, добавил он, США стремятся к сотрудничеству по вопросу контроля над вооружениями и в многостороннем формате, в том числе в рамках группы постоянных членов СБ ООН – США, России, Китая, Великобритании и Франции.

"Мы не строим иллюзий по поводу того, что сокращение риска с помощью мер контроля за вооружениями окажется простым, но мы верим, что это возможно", - сказал он.

В госдепе США накануне заявили, что в связи с приостановкой участия РФ в ДСНВ, США с 1 июня перестают передавать России телеметрические данные о запусках американских межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет с подводных лодок (БРПЛ). Вашингтон также перестанет уведомлять РФ о статусе и местонахождении объектов, подпадавших под действие ДСНВ, однако продолжат уведомлять РФ о пусках ракет и о стратегических учениях.

ДСНВ (или СНВ-3) – договор между РФ и США о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.

21 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ, но не выходит из него. В тот же день соответствующий документ был внесен Путиным в Госдуму. На следующий день Госдума единогласно приняла закон, приостанавливающий участие РФ в ДСНВ.

В законе отмечается, что решение о возобновлении со стороны России действия договора с США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений принимается российским президентом.

В марте в госдепе заявляли, что Россия, несмотря на объявление о приостановке участия в ДСНВ, юридически по-прежнему обязана выполнять положения договора.

США Джейк Салливан РФ
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