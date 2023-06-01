США с 1 июня прекращают предоставлять РФ данные о пусках МБР

Также они прекратят предоставлять РФ данные о пусках ракет с подлодок

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - США в связи с приостановкой участия РФ в ДСНВ перестают с 1 июня передавать России телеметрические данные о запусках американских межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет с подводных лодок (БРПЛ).

"США не будут предоставлять России телеметрические данные о запусках американских МБР и БРПЛ", - говорится в заявлении Госдепа.

В документе уточняется, что обмен такой информацией проходил в рамках ДСНВ, однако Россия "отказалась встречаться в составе двусторонней консультативной комиссии для достижения договоренностей" по этому вопросу.

"США не будут предоставлять телеметрическую информацию в одностороннем порядке. Договор ни в коем случае не требует от США таких односторонних действий, поскольку предусматривает обмен телеметрической информацией о согласованном количестве пусков", - заявили в Госдепе.

Помимо этого, с 1 июня США перестанут уведомлять Россию о статусе или местонахождении объектов, попадающих под действие ДСНВ, в частности, о ракетах и пусковых установках.

Также США более не будут разрешать РФ проводить инспекции на американской территории в рамках ДСНВ: власти отзовут уже выданные инспекторам визы и не будут выдавать новые, не разрешат пролеты инспекционных самолетов России.

Однако Вашингтон продолжит предоставлять Москве информацию о пусках МБР и БРПЛ в соответствии с Соглашением от 1988 года о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок. Кроме того, США и дальше будут уведомлять РФ об учениях в соответствии с Соглашением от 1989 года о взаимных уведомлениях об основных стратегических учениях.

В Госдепе пояснили, что Вашингтон заранее уведомил Москву об ответных мерах по ДСНВ, а также что он готов их отменить в случае, если Россия вернется к соблюдению договора.

"США по-прежнему готовы конструктивно работать с Россией по возобновлению реализации положений ДСНВ", - говорится в документе.

ДСНВ (или СНВ-3) - договор между РФ и США о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.

21 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ, но не выходит из него. В тот же день соответствующий документ был внесен Путиным в Госдуму. На следующий день Госдума единогласно приняла закон, приостанавливающий участие РФ в ДСНВ. В законе отмечается, что решение о возобновлении Россией действия договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений принимается российским президентом.

В марте в Госдепе заявляли, что Россия, несмотря на объявление о приостановке участия в ДСНВ, юридически по-прежнему обязана выполнять положения договора.