Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:52

Замглавы МИД РФ назвал "до предела острой" ситуацию в сфере контроля над вооружениями

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Ситуация в сфере контроля над вооружениями предельно острая, заявил в субботу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Отвечая на вопрос, могут ли введенные Вашингтоном контрмеры в рамках ДСНВ дополнительно обострить ситуацию в сфере контроля над вооружениями, он сказал журналистам: "Она и так до предела острая. И по вине США многие элементы прежней архитектуры в данной сфере либо полностью разрушены, либо переведены в полулетальное состояние".

"Мы отметили некоторые высказывания помощника Байдена по нацбезопасности (Джейка) Салливана на ежегодной конференции Вашингтонской ассоциации по контролю над вооружениями. Это очевидная попытка преподнести позицию США в более привлекательном для международного сообщества виде, чем она на самом деле на сегодняшний день сформирована", - заявил Рябков.

Как он подчеркнул, "и помимо всех этих лозунгов в ней содержится неоспоримый деструктивный заряд, и настрой в ней отражен на сохранение и укрепление американского превосходства в некоторых сферах с претензией на полное доминирование, на дальнейший слом баланса интересов".

В миреАР сообщило о планах США предложить России новую систему контроля за ядерным оружиемАР сообщило о планах США предложить России новую систему контроля за ядерным оружиемЧитать подробнее

Замминистра добавил, что российская сторона даст развернутые оценки этому выступлению.

"Но в обобщенном виде можно сказать, что ни так называемые контрмеры США в связи с приостановкой нами ДСНВ, ни параллельно прозвучавшие сигналы якобы в пользу диалога по линии администрации ничего не меняют в той позиции, которая излагалась нами неоднократно, которая определена президентом России и в полном объеме отрабатывается всеми профильными министерствами и ведомствами, включая МИД, разумеется, военными и всеми остальными", - сказал Рябков.

ДСНВ (или СНВ-3) - договор между Россией и США о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.

США ДСНВ МИД РФ Сергей Рябков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Белгородский губернатор сообщил о пяти погибших от обстрелов региона за сутки

Рябков заявил, что США заранее предупредили РФ о намерении ввести контрмеры в рамках ДСНВ

Арктический порт Тикси станет международным

Число жертв автоаварии в Нижегородской области возросло до шести

Четыре человека погибли в ДТП в Нижегородской области

Два человека погибли, шестеро пострадали при обстреле ВСУ белгородского села

Иноагентами признаны журналист Роман Супер и политолог Дмитрий Орешкин

Иноагентами признаны журналист Роман Супер и политолог Дмитрий Орешкин
Дипломатическое противостояние

Прага потребует плату за недвижимость, которую российская сторона использует не по назначению

Прага потребует плату за недвижимость, которую российская сторона использует не по назначению

Что произошло за день: пятница, 2 июня

Правительство изменило список неисправностей для запрета пользования транспортным средством

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });