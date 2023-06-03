Замглавы МИД РФ назвал "до предела острой" ситуацию в сфере контроля над вооружениями

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Ситуация в сфере контроля над вооружениями предельно острая, заявил в субботу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Отвечая на вопрос, могут ли введенные Вашингтоном контрмеры в рамках ДСНВ дополнительно обострить ситуацию в сфере контроля над вооружениями, он сказал журналистам: "Она и так до предела острая. И по вине США многие элементы прежней архитектуры в данной сфере либо полностью разрушены, либо переведены в полулетальное состояние".

"Мы отметили некоторые высказывания помощника Байдена по нацбезопасности (Джейка) Салливана на ежегодной конференции Вашингтонской ассоциации по контролю над вооружениями. Это очевидная попытка преподнести позицию США в более привлекательном для международного сообщества виде, чем она на самом деле на сегодняшний день сформирована", - заявил Рябков.

Как он подчеркнул, "и помимо всех этих лозунгов в ней содержится неоспоримый деструктивный заряд, и настрой в ней отражен на сохранение и укрепление американского превосходства в некоторых сферах с претензией на полное доминирование, на дальнейший слом баланса интересов".

Замминистра добавил, что российская сторона даст развернутые оценки этому выступлению.

"Но в обобщенном виде можно сказать, что ни так называемые контрмеры США в связи с приостановкой нами ДСНВ, ни параллельно прозвучавшие сигналы якобы в пользу диалога по линии администрации ничего не меняют в той позиции, которая излагалась нами неоднократно, которая определена президентом России и в полном объеме отрабатывается всеми профильными министерствами и ведомствами, включая МИД, разумеется, военными и всеми остальными", - сказал Рябков.

ДСНВ (или СНВ-3) - договор между Россией и США о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.